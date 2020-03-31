نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توقيف مواطن نشر إشاعة حول انتشار فيروس كورونا في تبوك وحاول إثارة الرأي العام وبثّ الهلع
31/03/2020   8:56 م

توقيف مواطن نشر إشاعة حول انتشار فيروس كورونا في تبوك وحاول إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

+ = -
859

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة تبوك، اليوم (الثلاثاء)، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، بعد نشره إشاعات حول انتشار فيروس كورونا في منطقة تبوك.

وأوضح أن المواطن نشر تسجيلا صوتياً انتشر على مواقع التواصل، وزعم فيه وجود مواطن وشقيقته في مستشفى بالمنطقة بسبب إصابتهما بالفيروس، كما زعم أنّهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص.

وأضاف أن المواطن وصف الوضع الصحي في المنطقة بالخطير، في محاولة منه لإثارة الرأي العام وبث الهلع بين أهالي المنطقة وتهويل الأمر. وفق “أخبار 24”.

وأكد المتحدث باسم شرطة تبوك أن المواطن موقوف واستُكملت الإجراءات الأولية معه، وأحيل لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

توقيف مواطن نشر إشاعة حول انتشار فيروس كورونا في تبوك وحاول إثارة الرأي العام وبثّ الهلع

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095324.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.