“التعليم”: إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر

قررت وزارة التعليم، اليوم (الثلاثاء)، إرجاء حركة النقل لهذا العام حتى إشعار آخر؛ وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأرجعت الوزارة في بيانٍ لها القرار إلى عدم استكمال التنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق.
وأكدت أن الإرجاء سيستمر حتى استكمال المتطلبات اللازمة والحتمية لخطط وبرامج التوظيف للعام الدراسي المقبل.
وجاء ذلك حرصاً من الوزارة ومنسوبيها على تأدية العملية التعليمية، والمتمثلة في تفعيل تقنية “التعليم عن بُعد” للطلاب والطالبات حتى انتهاء الأزمة. وفق “أخبار 24”.