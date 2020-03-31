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أخبار المناطق > “شرطة الرياض”: القبض على شخصين أحرقا بدوافع انتقامية 5 مركبات تعود ملكيتها لمواطن
31/03/2020   8:55 م

“شرطة الرياض”: القبض على شخصين أحرقا بدوافع انتقامية 5 مركبات تعود ملكيتها لمواطن

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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، اليوم (الثلاثاء)، إن شرطة محافظة الدوادمي ألقت القبض على مواطنَين تورطا في جرائم الاعتداء على الأموال وإتلاف الممتلكات.

وأوضح أن المواطنين في العقد الثالث من العمر، وتوفرت كذلك دلائل على ارتكابهما جرائم إطلاق النار وسرقة المركبات.

وأضاف أن المقبوض عليهما ارتكبا أيضاً جريمة إحراق خمس مركبات تعود ملكيتها لمواطن في مركز الفيضة شمال محافظة الدوادمي، وذلك بدوافع انتقامية. وفق “أخبار 24”.

وأكد التويجري أن المواطنين اعترفا بما نسب إليهما، وأحيلا بعد توقيفهما إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهما.

“شرطة الرياض”: القبض على شخصين أحرقا بدوافع انتقامية 5 مركبات تعود ملكيتها لمواطن

أخبار المناطق
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