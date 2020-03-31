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أخبار محلية > متحدث التجارة: استهلاكنا العادل أصبح قصة نجاح عالمية.. وسنعالج ارتفاع أسعار “الحمضيات”
31/03/2020   8:51 م

متحدث التجارة: استهلاكنا العادل أصبح قصة نجاح عالمية.. وسنعالج ارتفاع أسعار “الحمضيات”

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شارك المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، اليوم (الثلاثاء)، في المؤتمر الصحفي المشترك لوزارتي الصحة والتجارة ومديرية الأمن العام.

وقال الحسين إن المواطنين ضربوا خلال هذه الفترة أروع الأمثلة في الاستهلاك المعتدل، مؤكداً أن الاعتدال في المشتريات الذي شهده السوق السعودي دليل على الوعي، وأصبح كذلك قصة نجاح على المستوى العالمي.

وأشار الحسين إلى ملاحظة الوزارة للارتفاع في أسعار “الحمضيات”، وأكد أن الوزارة تراقب ذلك وتعمل على إيجاد وفرة في منتجات الحمضيات خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى انخفاض البلاغات عن قلة كميات المعقّمات والكمامات خلال هذه الأيام، ما يدل على توفرهما في السوق.

وأوضح الحسين أن عدد المخالفات المرصودة خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز 1300 مخالفة، مشدداً على أن المتلاعبين بالأسعار سيواجهون غرامة تصل إلى مليون ريال. وفق “أخبار 24”.

وذكر متحدث التجارة أن الوزارة تتعاون مع جمعية الكشافة في ترتيب الدخول لأسواق الهايبرماركت والخروج منها، حيث تتولى الكشافة العمل الميداني عند مداخل تلك الأسواق.

متحدث التجارة: استهلاكنا العادل أصبح قصة نجاح عالمية.. وسنعالج ارتفاع أسعار “الحمضيات”

أخبار محلية
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