كشف تقرير أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة أنهت، في المرحلة الأولى من برنامجها للتعقيم، تعقيم 8724 مسجداً، و4.3 مليون متر مربع من السجاد مختلف الأحجام، و17 مليون مصحف.
وتضمّنت المرحلة الأولى من برنامج التعقيم أيضاً إنهاء تعقيم 15 ألف قطعة من السجاد المستطيل، و523 ألف دولاب وحامل مصحف، و70 ألف دورة مياه.
وأشار التقرير إلى أن 12 ألف عامل وفني صيانة من كوادر شركة وطنية متخصصة بأعمال الصيانة والتشغيل شاركوا في التعقيم، كما شارك في الرقابة 1200 موظف إداري ومشرف صيانة ومراقب مساجد من المواطنين في فروع الوزارة المختلفة، مؤكداً أن برنامج التعقيم سيستمر في مرحلته الثانية حتى إنهاء تعقيم جميع مساجد المملكة.
وفق “أخبار 24”.