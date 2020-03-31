متحدث “الأمن العام”: تلقينا 20 ألف طلب للتنقل بين المناطق.. ووافقنا على 150 فقط

كشف المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ أنهم تلقوا عدداً كبيراً جداً من الطلبات للتنقل بين مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن معظمها قابل للتأجيل، لا ليوم أو يومين، وإنما لأسابيع.
وأوضح الشويرخ أن عدد الطلبات التي تلقوها عبر البريد المخصص لذلك حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 20 ألف طلب، تمت دراستها وتمحيصها بشكل جيد، لافتاً إلى أنهم وافقوا على 150 طلباً منها فقط، بعدما اتضح أن لأصحابها ظروفا طارئة واستثنائية تتطلب السماح لهم بالتنقل.
وأهاب متحدث الأمن العام بالجميع ألا يرسل طلبات للتنقل إلا أصحاب الظروف الطارئة والاستثنائية، كشخص لديه جلسات علاج من أمراض خطيرة، أو وفاة قريب من الدرجة الأولى، أو أي حالة أخرى طارئة تستدعي انتقال صاحبها من منطقة لأخرى. وفق “أخبار 24”.
#عاجل_السعودية | متحدث #الأمن_العام: آلية التنقل بين مناطق المملكة عبر الإرسال على الإيميل roc@ps.moi.gov.sa، تلقينا كم كبير من طلبات التنقل معظمها ممكن تأجيلها، ونُهيب بالمواطنين أن لا يرسل إلّا أصحاب الظروف الطارئة. #كلنا_مسؤول. pic.twitter.com/tefMWEUgaC
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٣١ مارس ٢٠٢٠