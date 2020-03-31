نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متحدث “الأمن العام”: تلقينا 20 ألف طلب للتنقل بين المناطق.. ووافقنا على 150 فقط
31/03/2020   8:50 م

متحدث “الأمن العام”: تلقينا 20 ألف طلب للتنقل بين المناطق.. ووافقنا على 150 فقط

+ = -
1119

كشف المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ أنهم تلقوا عدداً كبيراً جداً من الطلبات للتنقل بين مناطق المملكة خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى أن معظمها قابل للتأجيل، لا ليوم أو يومين، وإنما لأسابيع.

وأوضح الشويرخ أن عدد الطلبات التي تلقوها عبر البريد المخصص لذلك حتى صباح اليوم الثلاثاء، بلغ 20 ألف طلب، تمت دراستها وتمحيصها بشكل جيد، لافتاً إلى أنهم وافقوا على 150 طلباً منها فقط، بعدما اتضح أن لأصحابها ظروفا طارئة واستثنائية تتطلب السماح لهم بالتنقل.

وأهاب متحدث الأمن العام بالجميع ألا يرسل طلبات للتنقل إلا أصحاب الظروف الطارئة والاستثنائية، كشخص لديه جلسات علاج من أمراض خطيرة، أو وفاة قريب من الدرجة الأولى، أو أي حالة أخرى طارئة تستدعي انتقال صاحبها من منطقة لأخرى. وفق “أخبار 24”.

متحدث “الأمن العام”: تلقينا 20 ألف طلب للتنقل بين المناطق.. ووافقنا على 150 فقط

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095304.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.