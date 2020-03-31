بالصور.. #بلدية_الخرج تغلق 20 محل بدون تراخيص.. وتصادر 200 كجم من اللحوم والأسماك الفاسدة

قام قسم المراقبه الصحية ببلديه محافظه الخرج بجولات مكثفه على المحلات المتعلقه بالصحه العامه وتم ضبط عدد من المخالفات من مخالفات تدني مستوى النظافة العامة ومخالفات الاكل البايت والتخزين بطريقة غير صحية وكذلك مخالفات عدم النظافة الشخصية للعاملين ، وتمت مصادرة المواد الغذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والدجاج والا سماك والخضار تقدر حوالي 200 كجم و مخالفات عدم وجود شهادات صحية للعاملين و عدم التجديد ، وتم إغلاق عدد 20 محل لعدم وجود تراخيص ولعدم تجديد التراخيص وكذلك لعدم إستيفاء الشروط الخاصة للمواد الغذائية ، وتم تطبيق الغرامات على المحلات حسب الأنظمة والجزاءات .
وكما وجه سعادة رئيس بلدية الخرج المهندس احمد بن محمد البكيري بتكثيف استمرار الجولات التفتيشية خلال الموسم الحالي لتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود والعمل المتواصل والابلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عبر الحساب الرسمي بالتويتر .