شاهد.. قسم الرقابة الصحية بـ#بلدية_الخرج يغلق 5 مطاعم ويطبق الغرامات بحدها الأعلي

بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري ، بتكثيف حملات قسم الرقابة الصحية بادارة صحة البيئة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا وذلك على المطاعم والوجبات السريعه ، ومتابعة إلتزامهم بعدم إستقبال الزبائن في طلبات المحلي والجلسات وكذلك التنبيه عليهم بتغليف الأطعمه أو تدبيسها لطلبات التوصيل الخاصة بالمطعم أو من مندوبي تطبيقات التوصيل وذلك لوصول الطعام بشكل آمن للمستهلك.
وتم متابعة الاشتراطات الصحيه للعماله وأماكن التحضير و إغلاق عدد 5 من المطاعم الغير ملتزمه بالنظافه العامه والنظافه الشخصيه للعاملين والتجهيزات المطلوبه وعدم وجود شهادات صحيه للعماله . إضافة إلى تطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين .