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أخبار محلية > “التأمنيات الاجتماعية”: إيداع معاش إبريل في حسابات جميع المستفيدين غدًا
31/03/2020   3:47 م

“التأمنيات الاجتماعية”: إيداع معاش إبريل في حسابات جميع المستفيدين غدًا

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أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنها ستودع غدًا (الأربعاء) الأول من إبريل 2020، جميع المعاشات لعملائها.

وتبلغ قيمة المعاشات، أكثر من مليار و900 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 400 ألف مستفيد.

ونوهت المؤسسة إلى أن الصرف لا يقتصر على أصحاب المعاشات التقاعدية، وإنما يمتد إلى جميع المستفيدين، كأصحاب معاشات الأخطار المهنية، ومعاشات المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”.

وأكدت أنها مستمرة بإيداع المعاشات في حسابات المستفيدين وأفراد عائلة المتقاعد المتوفي بداية كل شهر ميلادي، وفقاً لما ينص عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.

“التأمنيات الاجتماعية”: إيداع معاش إبريل في حسابات جميع المستفيدين غدًا

أخبار محلية
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