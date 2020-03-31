“الموارد البشرية” تقرر عدم إسقاط مستفيدي الضمان للشهر الحالي وتعيد مستفيدي “رجب” بأثرٍ رجعي

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.
ويشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن تم إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، سواء كان للمستفيد الأساسي أو التابع.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تخفيفًا على الأسر المستفيدة، في ظل الظروف الراهنة، خاصةً أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار المستندات المطلوبة.وفق “أخبار 24”.