نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الموارد البشرية” تقرر عدم إسقاط مستفيدي الضمان للشهر الحالي وتعيد مستفيدي “رجب” بأثرٍ رجعي
31/03/2020   3:47 م

“الموارد البشرية” تقرر عدم إسقاط مستفيدي الضمان للشهر الحالي وتعيد مستفيدي “رجب” بأثرٍ رجعي

+ = -
599

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قرارًا بعدم إسقاط أي مستفيد من معاش الضمان الاجتماعي للشهر الحالي، وإعادة المستفيدين منه لشهر رجب الماضي بأثر رجعي.

ويشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن تم إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إما لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، سواء كان للمستفيد الأساسي أو التابع.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تخفيفًا على الأسر المستفيدة، في ظل الظروف الراهنة، خاصةً أن إعادة شمول بعض الفئات يتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار المستندات المطلوبة.وفق “أخبار 24”.

“الموارد البشرية” تقرر عدم إسقاط مستفيدي الضمان للشهر الحالي وتعيد مستفيدي “رجب” بأثرٍ رجعي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095263.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.