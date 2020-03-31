أتاحت المديرية العامة للجوازات، من خلال منصة “أبشر”، خدمة الرسائل والطلبات، لجميع المستفيدين من خدماتها.
وتمكن الخدمة الإلكترونية المستفيد، من الدخول إلى حسابه في “أبشر”، ثم اختيار الخدمة المطلوبة “هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات”، ثم كتابة الموضوع والرسالة، ثم النقر على “إرسال”.
وأكدت الجوازات أن إتاحة هذه الخدمة إلكترونيًا، يأتي ضمن تعزيز التعاملات الإلكترونية، والتواصل مع المختصين في المديرية؛ لمعالجة الملاحظات التي تواجه المستفيدين أو تظهر في المنصة، وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.
ودعت المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الخدمات؛ للتسهيل عليهم بما يكفل سرعة الإنجاز وجودة الخدمة دون الرجوع لمقرات إدارت الجوازات.
وفق “أخبار 24”.