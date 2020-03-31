رفض مواطن في منطقة الجوف، استقبال المعزين في منزله، رغم فقدانه عددًا من أفراد أسرته في حادِث مروري، وذلك التزامًا بالإجراءات التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح المواطن رازق الشراري، في مداخلة مع قناة “سعودي 24″، أنه فقد في الحادث والدته وابن شقيقه وخالته وابن خالته (وزوجته وابنته)، كما أصيب فيه ابنه وابن وزوجة أخيه، مشيراً إلى أنه لم يستقبل المعزّين حتى لا يكون مقر العزاء بؤرة لانتشار الفيروس، واكتفى بتلقي العزاء عبر الاتصال الهاتفي.
وشدد على أن المواطنين هم الجنود الأوائل لمواجهة هذا الفيروس، عن طريق اتباع طرق الوقاية والحماية، مبيناً أنه على الرغم من الحزن الشديد؛ إلا أن ذلك لم يمنعه من الالتزام بعدم إقامة العزاء حفاظًا على أمن وطنه.
وفق “اخبار 24”.