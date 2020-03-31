“البيئة والمياه”: 25 % نسبة الاستفادة من مياه السيول ونخطط لرفع النسبة لأكثر من 50%

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة صحة ما ورد في المقطع، الذي جرى تداوله مؤخراً بأن حجم مياه السيول التي تجري في المملكة يصل إلى 100 مليار متر مكعب، مؤكدة أن حجم مياه السيول 8 مليارات متر مكعب فقط.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن سجلات الرصد والتوثيق بالوزارة للـ50 سنة الماضية، تشير إلى أن حجم الأمطار التي تهطل سنويا في المملكة يصل إلى 166 مليار متر مكعب وليس 125 ملياراً كما هو متداول، بمعدل 103 ملم/ سنة.
وأضاف أن حجم الاستفادة الفعلية للمملكة من مياه السيول والأمطار يصل إلى 2.3 مليار متر مكعب، عبر 521 سداً سطحياً وجوفياً، وأن الوزارة تسعى لرفع حجم الاستفادة إلى 2.57 مليار متر مكعب، بإنشاء مزيد من السدود. وفق “أخبار 24”.
وتابع أبا الخيل، أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الدراسات الفنية لإنشاء 1000 سد، بهدف رفع حجم الاستفادة من مياه السيول إلى 4.12 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن الوزارة أنشأت 22 بركة لتخزين المياه في المواقع التي لا يمكن إنشاء سدود فيها، وتشمل خططها رفع عدد البرك إلى 50 بركة.