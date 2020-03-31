نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > متعافٍ من “كورونا” يروي قصة إصابته بالفيروس حتى شفائه منه
31/03/2020   3:41 م

متعافٍ من “كورونا” يروي قصة إصابته بالفيروس حتى شفائه منه

+ = -
1522

روى أحد المتعافين من مرض “كورونا” (كوفيد- 19) بجازان، تفاصيل إصابته بالفيروس حتى شفائه منه ومغادرته المستشفى.

وقال أحمد الخواجي، وفقا لـ”عكاظ”، إنه بعد عودته إلى المملكة من إحدى الدول الموبوءة، التزم الحجر المنزلي الذاتي تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة.

وأضاف أنه بعد أيام شعر بارتفاع بدرجة الحرارة، فراوده الشك حول إصابته بالمرض، فذهب إلى مستشفى صبيا العام لإجراء الفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وذكر الخواجي أن الجهات المعنية تواصلت معه، وأرسلت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى بيش العام، حيث تم عزله لمدة 14 يوما وتقديم الرعاية الصحية له حتى تماثل للشفاء.

وبيَّن أنه غادر العزل الصحي إلى أحد الفنادق المخصصة لإكمال الإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه كان يتواصل مع أهله عبر الهاتف، وكان يشغل وقته بالقراءة وتصفح الإنترنت، إضافةً إلى متابعة مهام عمله بوصفه رئيسا للجنة الإصحاح البيئي بمحافظة صبيا.

متعافٍ من “كورونا” يروي قصة إصابته بالفيروس حتى شفائه منه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095238.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.