متعافٍ من “كورونا” يروي قصة إصابته بالفيروس حتى شفائه منه

روى أحد المتعافين من مرض “كورونا” (كوفيد- 19) بجازان، تفاصيل إصابته بالفيروس حتى شفائه منه ومغادرته المستشفى.
وقال أحمد الخواجي، وفقا لـ”عكاظ”، إنه بعد عودته إلى المملكة من إحدى الدول الموبوءة، التزم الحجر المنزلي الذاتي تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي دعت إليها وزارة الصحة.
وأضاف أنه بعد أيام شعر بارتفاع بدرجة الحرارة، فراوده الشك حول إصابته بالمرض، فذهب إلى مستشفى صبيا العام لإجراء الفحوصات التي أثبتت إصابته بالفيروس.
وذكر الخواجي أن الجهات المعنية تواصلت معه، وأرسلت سيارة إسعاف نقلته إلى مستشفى بيش العام، حيث تم عزله لمدة 14 يوما وتقديم الرعاية الصحية له حتى تماثل للشفاء.
وبيَّن أنه غادر العزل الصحي إلى أحد الفنادق المخصصة لإكمال الإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه كان يتواصل مع أهله عبر الهاتف، وكان يشغل وقته بالقراءة وتصفح الإنترنت، إضافةً إلى متابعة مهام عمله بوصفه رئيسا للجنة الإصحاح البيئي بمحافظة صبيا.