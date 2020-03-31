وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ الممرضة مجيدة العنزي، حياة المواطن الذي تعرض لوعكة صحية طارئة، أثناء وجوده في أحد المراكز التجارية بمدينة عرعر.
وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة، لحظة سقوط المواطن على الأرض فاقداً الوعي أثناء تسوقه، فيما اتجهت الممرضة نحوه على الفور، وأجرت له الإسعافات الأولية اللازمة، وظلت تتابع حالته حتى وصلت فرق الهلال الأحمر وتم نقله للمستشفى.
وأشاد متداولو مقطع فيديو، بشهامة الممرضة، وهي أحد منسوبي صحة عرعر، ودورها في إنقاذ حياة المواطن وإسعافه قبل نقله لمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وفق “أخبار 24”.