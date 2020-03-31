دي سوزا: نقلت جروهي إلى الاتحاد

اعترف البرازيلي جوزيف دي سوزا؛ لاعب فريق الأهلي لكرة القدم، بأنه ساعد مواطنه مارسيلو جروهي، حارس الاتحاد، على الانتقال إلى الأخير، قادما من جريميو، العام الماضي، وقال “على الرغم من أن الأهلي، يعد غريما للاتحاد، إلا أن ذلك لم يؤثر في الصداقة بيننا لأننا تزاملنا في بلادنا قبل أن نفترق في السعودية، نتواصل كعائلات على الدوام لوجودنا في المدينة نفسها، ولأننا لعبنا معا في جريميو، بمجرد وصوله قدمت له كثيرا من المساعدة”.
وعن اختلاف المناطق الزمنية مقارنة بالبرازيل، قال “يؤدي فارق الساعات الست إلى تعقيد الروتين عندما نرغب في متابعة مباراة في أمريكا الجنوبية”، منبها إلى أن مباريات كوبا ليبرتادوريس، تتطلب منهما الاستيقاظ فجرا لمتابعتها، وقال “نحاول النوم مبكرا للاستيقاظ والمشاهدة”. وفق “الإقتصادية”.
وقال “بما أن سبعة من الأجانب مسموح لهم باللعب في الأندية هنا، فإن الأخيرة مليئة بالبرازيليين، البعض منهم معروف عالميا”، منوها بأنه يتحدث أيضا مع مواطنه جوليانو، لاعب النصر، وقال “لعبنا معا في نادي فنربخشة، قبل المجيء إلى هنا، نلتقي من وقت إلى آخر سواء في المباريات أو المطارات، نحاول دائما تبادل الخبرات، وهو أمر جيد “
وعدّ تكيفه مع الأهلي، يمنع عودته إلى الدوري البرازيلي، مشيرا إلى أنه في حال قرر العودة فإنه سيمضي لأحد ثلاثة أندية فاسكو ديجاما، ثم ساوباولو، فجريميو، لأنه لعب لها مسبقا.
وأثنى على البرتغالي جورجي جيسوس؛ مدرب الهلال السابق، وفلامنجو الحالي، وقال “يمتلك قدرة كبيرة على استخراج الأفضل من اللاعبين، فقط يحتاج منهم إلى أن يكون لديهم كثير من الشخصية لأن أساليبه الفنية مختلفة”.