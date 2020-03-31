وزير الرياضة يوجه بوضع جميع المنشآت الرياضية تحت تصرف “الصحة” والجهات الأمنية

كشفت مصادر أن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وجّه وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاع الرياضي، بوضع المنشآت الرياضية كافة تحت تصرف وزارة الصحة والقطاعات الأمنية والجهات المساندة لها.
ويشمل التوجيه وفقاً لـ”سبق”، جميع المرافق الرياضية من ملاعب وصالات وبيوت الشباب والمكاتب بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، مطالباً بضرورة توفير الدعم الكامل في هذا الإطار، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويأتي هذا التوجيه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها عددٌ من القطاعات الحكومية المختلفة في المملكة، لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.