بعد مقاطع “الأخطاء التحكيمية” .. “بغلف” موجهًا الشكر لـ”المريسل” : ولسه ياما في الجيب ياحاوي

وجه عضو نادي النصر عبد العزيز أحمد بغلف، شكره إلى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، بعد قيام الأخير بنشر مقاطع فيديو تثبت الأخطاء التحكيمية لصالح نادي الهلال في 15 واقعة تاريخية.
وأثار المريسل جدلًا كبيرًا باتهام الهلال بالحصول على عدة بطولات بفعل القرارات التحكيمية الخاطئة التي تعرض لها منافسوه، مستشهدًا بـ15 واقعة تاريخية تثبت صحة كلامه.
ونشر بغلف رسالة، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، قال فيها : “”شكرآ للإعلامي الكبير عبدالعزيز المريسل .. على هذا التوضيح المقنع والدامغ والملجم .. لمن فتح الله على بصيرته، ..للجيل الشاب المثقف الواعي… قد لا تصدق ماتراه في اللقطات المرفقة وتظن انها ليست حقيقة .. اطمئن هذه مباريات واقعيه وليست بلاستيشن.. ولسه ياما في الجيب ياحاوي.”
ورد المريسل على رسالة بغلف قائلًا “العفو ابو أحمد.. أعتقد أن هذا من أهم أدواري كإعلامي رياضي ليعرف الجيل الجديد كيف كانت تؤثر بعض الأخطاء التحكيمية في مسار بعض البطولات و المباريات الحساسة ، مع التأكيد أن نادي الهلال كنادي ليس له دخل في هذه الأخطاء”. وفق “المرصد”.
وكان المريسل قد قال إنه يحتاج إلى 3 شهور من أجل إكمال هذا الملف الذي يدين به الأخطاء التحكيمية لكافة الأندية.
العفو ابواحمد
اعتقد ان هذا من اهم أدواري كإعلامي رياضي ليعرف الجيل الجديد كيف كانت تؤثر بعض الأخطاء التحكيمية في مسار بعض البطولات و المباريات الحساسة ، مع التأكيد ان نادي الهلال كنادي ليس له دخل في هذه الأخطاء
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) March 31, 2020