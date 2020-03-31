محمد الربيعي يعلنها: اتفقت مع الهلال.. والنصر قدم عرضاً خرافياً لخطفي !

اعترف محمد الربيعي، حارس مرمى النادي الأهلي الشاب، بتوصله إلى اتفاق مع الهلال، للانتقال إليه، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع قلعة الراقي.
وأوضح الربيعي في تصريحات صحفية أنه بعد اتفاقه مع الهلال، للانتقال إليه، أبدى مسئولو الأهلي، رغبة قوية جدًا للحفاظ عليه، وهو ما جعله يتراجع عن الانضمام إلى الزعيم، والتجديد مع قلعة الراقي.
وأشار حارس الأهلي، إلى أن النصر، أبدى أيضًا رغبة قوية في التعاقد معه، وقدم عرضًا مغريًا يوازي ما قدمه له مجلس إدارة الراقي. وفق “المرصد”.
جدير بالذكر أن الربيعي “22 سنة”، جدد عقده مؤخرًا مع النادي الأهلي، لمدة 5 سنوات قادمة، ليحافظ الراقي على أحد أفضل الحراس القادمين في الملاعب السعودية.