«كورونا» يعطل استلام «إنارة» ملعب نادي الشباب

اطلع مجلس إدارة نادي الشباب على تقرير الشركة المنفذة لأعمال الإنارة في الملعب الرئيسي لكرة القدم، لتتلاءم بذلك مع المتطلبات والشروط لإقامة المباريات، إذ تم إنهاء جميع الأعمال ولم يتبق إلا الاستلام الرسمي لها، ومن المتوقع أن يكون فور عودة الأنشطة الرياضية، وذلك خلال اجتماع المجلس (عن بعد) أمس الأول برئاسة خالد البلطان، وشدد المجلس على مواصلة العمل على تعقيم مرافق النادي الإدارية والرياضية بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع شركة الصيانة، وأثنى الحضور على الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في محاربة فايروس كورونا المنتشر عالمياً، وذلك في سبيل حفظ ورعاية أبناء هذا الوطن والمقيمين عليه؛ كما أشاد المجلس بالدعم الذي تجده الأندية الرياضية من وزير الرياضة لتقوم بدورها ولتكثيف النشاط التوعوي تجاه المواطنين والمقيمين، ووجه المجلس بالغ الشكر والتقدير لأبطال الصحة على كل ما يقدمونه من جهود وتضحيات في سبيل مكافحة هذه الجائحة. وفق “عكاظ”.
وميدانيا، باشر المدير الفني للفريق الكروي لويس جارسيا وجهازه المساعد، متابعة برنامج تدريبات اللاعبين وذلك عبر تقنية الفيديو، إذ ألزم «جارسيا» اللاعبين بتطبيق تدريبات معينة للحفاظ على المعدل اللياقي، مشددا على التزام الجميع بمواعيد النوم وتناول وجبات الطعام في أوقات محددة.