متحدث “البنوك” يوضح: قرار تأجيل أقساط الأفراد 6 أشهر لا يشمل هؤلاء

قال المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، إن قرارات مؤسسة النقد المتضمنة تأجيل أقساط الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص لمدة 6 أشهر، لا تشمل مَن توقفت رواتبهم دون فصلهم من أعمالهم.
وأشار حافظ وفقاً لـ “سبق”، إلى أن المؤسسة قررت دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال منحها تمويلاً ميسراً.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد أقرّت أمس (الإثنين) حزمةً من الإجراءات لدعم القطاع الخاص والأفراد المتأثرين بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.