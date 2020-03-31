بالفيديو.. أحد منسوبي “الهلال الأحمر” يروي اللحظات العصيبة بعد إبلاغه بأنه مصاب بـ”كورونا”

روى أحد منسوبي الهلال الأحمر السعودي اللحظات العصيبة التي مرّ بها بعدما أجرى تحليلاً للكشف عن فيروس “كورونا” الجديد، وتبيّن أنه مصاب بالفيروس قبل أن يجري تحليلاً آخر وتظهر نتيجته سلبية.
وقال إبراهيم سوار في مداخلة له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه أجرى تحليلاً هو وأفراد من عائلته، وكانت نتيجته إيجابية فتوجه معهم إلى المستشفى وجلس في العزل الصحي، مبيناً أن الشخص المصاب يجري تحليلاً آخر بعد 3 أيام من التحليل الأول.
وأضاف إبراهيم أنه خلال الأيام الثلاثة التي قضاها في العزل الصحي شعر بحرارة خفيفة ودأب على تناول الطعام الصحي والمضادات العلاجية، وبعد إجراء التحليل الثاني جاءت نتيجته سلبية، مبيناً أنه ربما لم يصب بالفيروس وربما يكون قد أصيب به وشفي منه. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن أفراد عائلته وزوجته جاءت أيضاً نتائجهم سلبية وغادروا المستشفى، لكن سيبقى هو في المستشفى حتى يسمح الأطباء له بالخروج، معبّراً عن أمنيته أن يعود لممارسة عمله وأداء واجبه في الحد من انتشار الفيروس.
ونصح جميع المواطنين بالحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وغسل اليدين باستمرار والابتعاد عن الزحام وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.
#فيديو
أ. إبراهيم سوار منسوب الهلال الأحمر السعودي المصاب بـ #كورونا يروي قصة تشخيصه مع زوجته مصابين بالمرض..#خليجية pic.twitter.com/wl2UqbaLuf
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 30, 2020
#فيديو
أ. إبراهيم سوار منسوب الهلال الأحمر السعودي المصاب بـ #كورونا يتحدث عن وضعه الصحي ومتى سوف يخرج من العزل الصحي بعد ثبوت خلّوه من العدوى..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/w61GTrnxe1
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 30, 2020
#فيديو
إبراهيم سوار منسوب الهلال الأحمر السعودي المشخّص سابقا كمصاب بـ #كورونا يكشف حصريا لـ #برنامج_ياهلا: اليوم طلعت نتيجة التحليل الجديدة سلبية، والحمد لله لست مصابا بكورونا.#خليجية pic.twitter.com/o6qBhRDob8
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 30, 2020