شاهد.. لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى مطار الملك خالد بالرياض

وصلت أمس (الإثنين) أول رحلة داخلية استثنائية قادمة من جدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني.
وضمت الرحلة الاستثنائية أشخاصاً مسافرين قضوا فترة الحجر الصحي المخصصة، وثبت خلّوهم من الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.
ونشر حساب مطار الملك خالد على “تويتر” لقطات من لحظة وصول المسافرين، حيث كانوا جميعهم يرتدون الكمامات الطبية واستقبلهم منسوبو المطار بالهدايا. حسب “أخبار 24”.
عوداً حميداً بين أهلكم وأحبابكم..
بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني، مقتطفات من لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية قادمة من مدينة جدة إلى #مطار_الملك_خالد الدولي بعد قضاء فترة الحجر الصحي المخصصة، وثبات خلو المسافرين من فيروس #كورونا#كلنا_مسؤول@ksagaca pic.twitter.com/XCBGyeLrx4
— RUH |مطار الملك خالد (@KKIASA) March 30, 2020