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أخبار محلية > شاهد.. لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى مطار الملك خالد بالرياض
31/03/2020   10:37 ص

شاهد.. لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى مطار الملك خالد بالرياض

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وصلت أمس (الإثنين) أول رحلة داخلية استثنائية قادمة من جدة إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، بدعم من الهيئة العامة للطيران المدني.

وضمت الرحلة الاستثنائية أشخاصاً مسافرين قضوا فترة الحجر الصحي المخصصة، وثبت خلّوهم من الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد.

ونشر حساب مطار الملك خالد على “تويتر” لقطات من لحظة وصول المسافرين، حيث كانوا جميعهم يرتدون الكمامات الطبية واستقبلهم منسوبو المطار بالهدايا. حسب “أخبار 24”.

شاهد.. لحظة وصول أول رحلة داخلية استثنائية من جدة إلى مطار الملك خالد بالرياض

أخبار محلية
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