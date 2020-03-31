نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مختص يوضح دور الجامعات في إنتاج اللقاحات.. وهذا موعد متوقع لانتهاء “كورونا” بالمملكة
31/03/2020   10:36 ص

بالفيديو.. مختص يوضح دور الجامعات في إنتاج اللقاحات.. وهذا موعد متوقع لانتهاء “كورونا” بالمملكة

+ = -
1119

أوضح أستاذ في علم الفيروسات متى يمكن للجامعات السعودية أن يكون لها دور في إنتاج علاجات ولقاحات مضادة للفيروسات، والموعد المتوقع لانتهاء فيروس “كورونا” الجديد في المملكة.

وقال الدكتور فهد المجحدي في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن دور الجامعات السعودية حالياً يركّز فقط على العملية التعليمية وتعليم الطالب كيف يجري الأبحاث، أم الأبحاث لإنتاج اللقاحات والعلاجات فتجريها مراكز متخصصة تشرف عليها وزارة الصحة.

وأضاف المجحدي أنه بدأ مشروعاً لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع أكثر من مؤسسة بحثية، وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.

وأكد أن الجامعات السعودية لا بد أن يكون لها دور مستقبلاً في اكتشاف العلاجات واللقاحات، ولدى المملكة الكفاءات التي يمكن أن تساهم في ذلك، مشيراً إلى أن القرار بيد المسؤولين في وزارة التعليم والصحة والجهات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.

وتوقع المجحدي أن ينتهي فيروس كورونا في المملكة خلال 3 أو 4 أشهر ويمكن أن تكون المدة أقل، وهذا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والخطوات الإضافية التي ستتخذها الدولة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن الفيروس سينحسر في الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعوامل أخرى.

بالفيديو.. مختص يوضح دور الجامعات في إنتاج اللقاحات.. وهذا موعد متوقع لانتهاء “كورونا” بالمملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095198.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.