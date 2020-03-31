بالفيديو.. مختص يوضح دور الجامعات في إنتاج اللقاحات.. وهذا موعد متوقع لانتهاء “كورونا” بالمملكة

أوضح أستاذ في علم الفيروسات متى يمكن للجامعات السعودية أن يكون لها دور في إنتاج علاجات ولقاحات مضادة للفيروسات، والموعد المتوقع لانتهاء فيروس “كورونا” الجديد في المملكة.
وقال الدكتور فهد المجحدي في لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، إن دور الجامعات السعودية حالياً يركّز فقط على العملية التعليمية وتعليم الطالب كيف يجري الأبحاث، أم الأبحاث لإنتاج اللقاحات والعلاجات فتجريها مراكز متخصصة تشرف عليها وزارة الصحة.
وأضاف المجحدي أنه بدأ مشروعاً لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا الجديد بالتعاون مع أكثر من مؤسسة بحثية، وهو الآن في أطوار متقدمة في المراحل السريرية.
وأكد أن الجامعات السعودية لا بد أن يكون لها دور مستقبلاً في اكتشاف العلاجات واللقاحات، ولدى المملكة الكفاءات التي يمكن أن تساهم في ذلك، مشيراً إلى أن القرار بيد المسؤولين في وزارة التعليم والصحة والجهات المتخصصة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المجحدي أن ينتهي فيروس كورونا في المملكة خلال 3 أو 4 أشهر ويمكن أن تكون المدة أقل، وهذا يعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والخطوات الإضافية التي ستتخذها الدولة، لافتاً إلى أن التجارب السابقة تشير إلى أن الفيروس سينحسر في الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعوامل أخرى.
#فيديو
أستاذ علم الفيروسات د. #فهد_المجحدي: أتوقع أن ينتهي #كورونا في المملكة خلال 3-4 شهور..
#عالم_الفيروسات_في_الصورة pic.twitter.com/9OGimOOGdc
— Fealsora (@Fealsora) March 30, 2020
#فيديو
نقاش ساخن بين #المديفر وأستاذ علم الفيروسات د. #فهد_المجحدي:
إلى متى تظل الأبحاث الجامعية محض أوراق لنيل الدرجات الأكاديمية؟
متى يمكن أن تساهم جامعاتنا في إنتاج لقاج أو تطوير دواء مفيد للإنسانية؟!
هل هناك مشروع سعودي لتطوير لقاح لعلاج #كورونا؟
#عالم_الفيروسات_في_الصورة pic.twitter.com/UN9wJX7dUm
— Fealsora (@Fealsora) March 30, 2020