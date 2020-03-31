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أخبار المناطق > “الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لقرار منع التجول
31/03/2020   10:34 ص

“الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لقرار منع التجول

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نجح رجال الأمن خلال الأيام الماضية في ضبط عدد من مخالفي قرار منع التجول، بعد تداول مقاطع فيديو وثقت مخالفاتهم وتباهي بعضهم بذلك.

وأظهر أحد المقاطع مجموعة من الأشخاص وهم يستقلون مركبة ويوثقون خروجهم من مدينة الرياض على طريق الخرج ويتباهون بمخالفتهم قرار منع التجول، فيما ظهر عدد من المواطنين في مقطع آخر وهم يخالفون الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن قاموا بإحضار حلاق في استراحة.

ومن ضمن المقاطع الأخرى، مقطع لأشخاص وهم يوثقون مخالفتهم لأمر المنع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقطع آخر لمواطن وهو يتلفظ على رجال الأمن إثر توثيق مخالفة منع التجول عليه. وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” ينشر مقاطع فيديو قادت للقبض على مخالفين لقرار منع التجول

أخبار المناطق
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