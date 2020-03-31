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أخبار محلية > فيديو يوضح كيف يعد بيان “الصحة” للإعلان عن إحصائيات “كورونا” اليومية
31/03/2020   10:35 ص

فيديو يوضح كيف يعد بيان “الصحة” للإعلان عن إحصائيات “كورونا” اليومية

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بثت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً من داخل مركز العمليات الإعلامية الخاص بإعداد التقارير والإحصائيات اليومية الخاصة بأخبار فيروس “كورونا” الجديد.

ويتكون المركز من شاشات عملاقة توضح أعداد المصابين والمتوفين والمتعافين على مستوى العالم وبيانات كل دولة، ويعمل المركز على مدار 24 ساعة دون توقف، حيث يقوم كل من العاملين بدوره من حيث متابعة التقارير الإعلامية وصناعة المحتوى. وفق “أخبار 24”.

ويقوم فريق المصممين بعد جمع المعلومات والإحصائيات عن أعداد المصابين بتصميم الإنفوغراف اليومي، ثم يجري تحويله لفريق النشر الذي يقوم بإرساله لكل المواقع والقنوات والصحف الرسمية.

فيديو يوضح كيف يعد بيان “الصحة” للإعلان عن إحصائيات “كورونا” اليومية

أخبار محلية
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