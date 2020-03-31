بالفيديو.. متحدث “الصحة” يوضح حجم الطاقة الاستيعابية في المستشفيات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة قدمت خدمات جبارة وكبيرة في القطاعات الصحية بكل منظوماتها والتي استطاعت من خلالها تقديم خدمات مميزة.
وأوضح خلال مقطع فيديو نشرته “وزارة الصحة” عبر صفحتها بـ”تويتر”، أن القطاعات الصحية تحتوي على أكثر من 80 ألف سرير، منها أكثر من 8 آلاف قادرة على التعامل مع الحالات التي تحتاج عناية مركزة، ومنها أيضاً أكثر من 2000 سرير مخصصة للعزل المتقدم والحالات الوبائية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن القطاع الصحي يحتوي على عدد كبير من القدرات البشرية التي تجيد التعامل مع كثير من الأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد، مبيناً أن هناك خططاً استيعابية واحتياطية في حالة الحاجة إلى خدمات أكبر من ذلك.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
ماحجم الطاقة الاستيعابية في مستشفيات المملكة ؟
يجيب عليه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي. pic.twitter.com/k5kGuLBroh
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 30, 2020