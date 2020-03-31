أصدر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، أمس (الإثنين)، مجموعة من التوجيهات لمواجهة كورونا بمحافظات المنطقة، وذلك خلال اجتماعه مع المحافظين من خلال تقنية الاتصال عن بُعد.
وحثّ أمير المنطقة المحافظين على الرفع فوراً بالحالات الصحية الحرجة التي تتطلب إجراءات استثنائية سريعة، سواءً كانت نتيجة عدوى الإصابة أو أي أمراض مزمنة أخرى.
وجاء ذلك خلال تفقّده مركز الأزمات والطوارئ بإمارة المنطقة؛ حيث تتم معالجة طلبات المواطنين والإجابة عن جميع الاستفسارات المتعلقة بحزمة الإجراءات والتدابير الاحترازية الإضافية.
وفق “أخبار 24”.