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أخبار محلية > بالفيديو.. الشيخ المطلق: الناس في مصيبة والبعض يقول علاج كورونا بـ”الكركم والمر”
31/03/2020   10:30 ص

بالفيديو.. الشيخ المطلق: الناس في مصيبة والبعض يقول علاج كورونا بـ”الكركم والمر”

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انتقد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق استغلال البعض للأوضاع الحالية وترويج وصفات يزعمون أنها تعالج فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال المطلق، في لقاء ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، إن الناس الآن في مصيبة وبعض الناس من كبار السن يقولون شربة المر والكركم تعالج من “كورونا”، متعجباً: “من أين لكم بهذه المزاعم! وهل أنتم دارسون؟”.

وتساءل الشيخ المطلق: هل نترك الطب والدارسين الحاصلين على الشهادات فيه ونلجأ لمثل هذه الوصفات، داعياً الجميع إلى تقوى الله والعودة إلى أهل الذكر في المرض، وعدم اللجوء لمثل هذه الوصفات. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الشيخ المطلق: الناس في مصيبة والبعض يقول علاج كورونا بـ”الكركم والمر”

أخبار محلية
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