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أخبار محلية > طي قيد إمام مسجد خالف الإجراءات الاحترازية وأقام صلاة الجماعة في الجوف
30/03/2020   10:17 م

طي قيد إمام مسجد خالف الإجراءات الاحترازية وأقام صلاة الجماعة في الجوف

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أعفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الإثنين)، إمام مسجد من عمله بعد أن أقام الصلاة بأحد المساجد في الجوف.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة محمد السائح، وفقاً لـ”عكاظ”، أنه رُصدت مخالفة لأحد الأئمة في محافظة طبرجل لتعليمات الوزارة ولفتوى هيئة كبار العلماء، بقيامه بالصلاة جماعة بأحد المساجد، حيث تم طي قيده على الفور.

يُذكر أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، وجّه بوقف الصلاة في المساجد بعد أن أصدرت هيئة كبار العلماء قراراً بشأن جواز إيقاف صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي “كورونا”.

طي قيد إمام مسجد خالف الإجراءات الاحترازية وأقام صلاة الجماعة في الجوف

أخبار محلية
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