نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادروا الحجر الصحي في دور الضيافة
30/03/2020   10:15 م

“الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادروا الحجر الصحي في دور الضيافة

+ = -
885

أكّدت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، مغادرة أكثر من 2500 نزيل دور الضيافة الصحية بنتائج سلبية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي الـ 14 يوماً واستكمالهم الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة.

وتضمّنت الخدمات الصحية التي تم توفيرها لنزلاء دور الضيافة؛ توفير الاحتياجات من خارج الفندق في أي وقت، والتواصل معهم اجتماعياً ونفسياً وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية، إلى جانب تخصيص رقم هاتفي للتوعية والاستشارات.

كما تعاونت “الصحة” مع هيئة الطيران المدني، لنقل النزلاء من خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات، فيما عبّر النزلاء عن شكرهم للوزارة نظير ما قدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة. وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادروا الحجر الصحي في دور الضيافة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095169.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.