“الصحة”: أكثر من 2500 حالة غادروا الحجر الصحي في دور الضيافة

أكّدت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، مغادرة أكثر من 2500 نزيل دور الضيافة الصحية بنتائج سلبية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إنهائهم فترة الحجر الصحي الـ 14 يوماً واستكمالهم الإجراءات الطبية والفحوصات المطلوبة.
وتضمّنت الخدمات الصحية التي تم توفيرها لنزلاء دور الضيافة؛ توفير الاحتياجات من خارج الفندق في أي وقت، والتواصل معهم اجتماعياً ونفسياً وتوعيتهم عبر الشاشات الداخلية، إلى جانب تخصيص رقم هاتفي للتوعية والاستشارات.
كما تعاونت “الصحة” مع هيئة الطيران المدني، لنقل النزلاء من خارج المدينة التي قضوا فيها مدة الحجر الصحي عن طريق الطائرات، فيما عبّر النزلاء عن شكرهم للوزارة نظير ما قدمته لهم من رعاية صحية وخدمات متميزة. وفق “أخبار 24”.