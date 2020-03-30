بالفيديو.. سبب عزل الأحياء الستة في مكة المكرمة

ذكرت قناة “العربية” أن قرار وزارة الداخلية بعزل أحياء (أجياد، والمصافي، والمسفلة، والحجون، والنكاسة، وحوش بكر) في مكة المكرمة قد يكون بسبب وجود مخالطين محتملين لحالات تأكدت إصابتها بكورونا داخل هذه الأحياء.
ونقلت القناة مشاهد من استعدادات الدوريات الأمنية لوضع نقاط تفتيش في مداخل أحد هذه الأحياء (حي المسفلة) لتطبيق قرار منع التجول فيه على مدار الساعة، ومنع الدخول إليه أو الخروج منه.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قد أعلن عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في الأحياء الستة، مع السماح لسكانها بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية.
لماذا عُزلت 6 أحياء في #مكة؟
مراسل العربية @mhsen93 من جانب أحد الأحياء يشرح الأسباب pic.twitter.com/A2jGihfDPS
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) ٣٠مارس ٢٠٢٠
وفق “أخبار 24”.