كشفت أمانة منطقة تبوك، اليوم (الإثنين)، عن ضخها ما يزيد على ٣٠ألف لتر من المطهرات لتعقيم أكثر من 3.7 ألف موقع في المنطقة خلال الـ 20 يوماً الماضية.
واتخذت الأمانة هذه الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المتنزهات والميادين والأسواق والساحات العامة، والمحافظة على سلامة أهالي المنطقة والمقيمين فيها.
كما أكّدت على استخدامها معقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة، والتي يتم خلطها من خلال مكائن مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض.
وتأتي أعمال التعقيم اضمن خطة متكاملة تعمل يومياً عن طريق أكثر من 4 آلاف عامل، حيث ناشدت الأمانة المواطنين والمقيمين إخراج النفايات في التوقيت المناسب بأكياس محكمة الإغلاق ووضعها في الأماكن المخصصة.
وفق “أخبار 24”.