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أخبار المناطق > القبض على شاب ظهر في فيديو يتلفظ على رجال أمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه
30/03/2020   9:30 م

القبض على شاب ظهر في فيديو يتلفظ على رجال أمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه

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ألقت شرطة منطقة عسير القبض على مواطن تلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال أمن، إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، المقدم زيد الدباش، إن المواطن المذكور ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتسخط ويتذمر ويتلفظ بعبارات غير لائقة بحق رجال أمن، إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه.

وأضاف أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه وإحالته إلى فرع النيابة العامة لتطبيق العقوبة النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.

القبض على شاب ظهر في فيديو يتلفظ على رجال أمن إثر تحرير مخالفة منع التجول عليه

أخبار المناطق
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