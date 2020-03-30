قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي إن التحالف نفذ اليوم (الاثنين) عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية تتبع الميليشيا الحوثية.
وأوضح أن التحالف استهدف أماكن تواجد خبراء الحرس الثوري الإيراني، ومواقع تخزين الصواريخ البالستية والطائرات دون طيّار، ومخازن الأسلحة.
وأضاف أن العملية شملت مناطق سيطرة الميليشيا في عدة محافظات يمنية بما فيها محافظة الحديدة؛ حيث خرقت الميليشيات اتفاقية وقف إطلاق النار فيها.
وأكد العقيد المالكي أن هذه العملية جاءت رداً على التهديد الصاروخي البالستي، بعد اعتداء الميليشيا على أراضي المملكة يوم السبت الماضي.
وفق “أخبار 24”.