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أخبار محلية > بالفيديو.. متحدث “النيابة” يوضح آلية رصد وضبط المخالفات على مواقع التواصل
30/03/2020   9:29 م

بالفيديو.. متحدث “النيابة” يوضح آلية رصد وضبط المخالفات على مواقع التواصل

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كشف المتحدث الرسمي للنيابة العامة د. ماجد الدسيماني أن رصد وضبط المخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي يمر بثلاث مراحل، تحت إشراف مباشر من وكيل النيابة العامة.

وقال الدسيماني، في مداخلة على القناة “السعودية”، إن مركز الرصد في النيابة العامة يعمل على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات، وما يتم رصده يعالج من قبل 3 فرق هي: تقني وفني وإجرائي.

وأضاف أن الفريق التقني يقوم برصد أي نشاط محل التجريب، وبعد التأكد من النشاط يحيله إلى الفريق الفني، الذي يحدد التكييف القانوني للعمل، وبعد ذلك يحيله إلى الفريق الإجرائي، والذي يصدر بدوره أمر القبض أو الاستدعاء للشخص.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. متحدث “النيابة” يوضح آلية رصد وضبط المخالفات على مواقع التواصل

أخبار محلية
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