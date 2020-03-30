“شرطة الرياض”: إحالة سبعة وافدين إلى النيابة بعد تشكيلهم عصابة لغسل الأموال والكسب غير المشروع

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري إن شرطة محافظة الأفلاج أحالت إلى النيابة العامة سبعة وافدين بتهمة غسل الأموال والتكسب غير المشروع.
وأوضح أن الوافدين السبعة شكلوا عصابة تنشط في جمع الأموال مجهولة المصدر وإخفائها والتعامل بها وتحويلها إلى حسابات محلية وخارجية.
وأفاد بأن الشرطة عثرت داخل مقر سكنهم على إيصالات لحوالات بنكية ودفاتر شيكات موقعة على بياض وسندات قبض وأوامر صرف وأختام خاصة بمؤسسات تجارية، ومجموعة من بطاقات الصرف الآلي.
وأضاف المقدم التويجري أن الوافدين السبعة تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، ووجدت داخل مقر سكنهم مبالغ تزيد على خمسين ألف ريال، وأجهزة كمبيوتر وكاميرات ومستندات هوية زائر، ومادة سائلة لتصنيع العطور المغشوشة. وفق “أخبار 24”.
وأشار التويجري إلى مشاركة جهات حكومية ورقابية في القبض على العصابة التي تواجه تطبيق العقوبات النظامية بعد الإحالة إلى النيابة العامة.