أطاحت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة بالرياض بالتعاون من الجهات الأمنية بـ3 مقيمين مخالفين من جنسية عربية داخل أحد المستودعات، أثناء محاولتهم تسويق 2000 دجاجة منتهية الصلاحية بعد تزوير تاريخ صلاحيتها.
وبعد القبض عليهم، أتلفت الفرق الكمية المضبوطة بحوزتهم، كما أغلقت المستودع الذي ضبطت بداخله المخالفة، واستدعت مالك المستودع للتحقيق معه ومع العمالة، لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة لمخالفة الغش التجاري، تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
وكانت وزارة التجارة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بانبعاث روائح كريهة من أحد المستودعات، ما يشير لممارسات خاطئة، خاصة أن هناك حركة عمالة في الموقع، فجرت مداهمة المستودع بالتعاون مع الحملة الأمنية المشتركة لشرطة منطقة الرياض وصحة البيئة.
وفق “أخبار 24”.