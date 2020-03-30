“شرطة الجوف”: القبض على مواطنين أحضروا حلاقاً داخل استراحة.. وآخرين قاموا بتصوير مخالفتهم لمنع التجول

أعلنت شرطة منطقة الجوف، اليوم (الإثنين)، عن القبض على مواطنين لإحضارهم حلاقا داخل استراحة، وضبط مجموعة من الأشخاص خالفوا أمر منع التجول بالتصوير واللامبالاة.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، إن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط مجموعة من المواطنين ظهروا في مقطع فيديو وهم يخالفون الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس “كورونا” بإحضار حلاق داخل إحدى الاستراحات.
وأوضح النومس أن الجهات الأمنية تمكنت أيضاً من القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بتصوير مخالفتهم لأمر منع التجول وعدم مبالاتهم بالالتزام بالأمر، ونشروا ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف أنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتطبيق العقوبات عليهم.