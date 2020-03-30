أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين تسجيل 154 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 1453 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة.
وقال الناطق باسم الصحة محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليوم إن من بين الحالات الجديدة 16 حالة لمسافرين قادمين من خارج المملكة، و138 حالة لمخالطين لمصابين بالفيروس.
وأضاف أن الحالات توزعت على الشكل التالي: في مكة 40 حالة، الدمام 34 حالة، الرياض 22، المدينة 22، جدة 9، الهفوف 6، الخبر 6، القطيف 5، الطائف حالتان، وحالة واحدة في كل من تبوك، وبريدة، وينبع، والرس، وخميس مشيط، والظهران، وصامطة، والدوادمي.
وأكد أن معظم الحالات بوضع صحي مطمئن وحالة صحية مستقرة، من بينها 22 حالة لا تزال تتلقى العناية المركزة المكثفة.
وأوضح العبدالعالي، أنه تم تعافي 49 حالة، ليصل الإجمالي إلى 115 حالة شفاء .
وفق “أخبار 24”.