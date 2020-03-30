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أخبار محلية > “التحالف” يعلن بدء عملية عسكرية لتدمير أهداف تابعة للمليشيا الحوثية في اليمن
30/03/2020   6:46 م

“التحالف” يعلن بدء عملية عسكرية لتدمير أهداف تابعة للمليشيا الحوثية في اليمن

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الإثنين)، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع المليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران.

وقال التحالف إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية، التي تهدد حياة المدنيين.

وأكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

وأشار إلى استمراره باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة ضد انتهاكات المليشيا الحوثية المتعمدة باستهداف المدنيين.

وكانت المليشيا الحوثية الإرهابية قد أطلقت صاروخين باليستيين، على مدينتي الرياض وجازان، مساء السبت، في استهداف متعمد للمدنيين. وفق “أخبار 24”.

“التحالف” يعلن بدء عملية عسكرية لتدمير أهداف تابعة للمليشيا الحوثية في اليمن

أخبار محلية
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