أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعم 80 ألف مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019.
وأكد الصندوق أن الدعم سيستمر بأثر رجعي لمدة سنتين بنسبة 30 %، لكلتا السنتين، ولمن تتراوح رواتبهم ما بين 4 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، مشيرًا إلى أن أقصى حد للدعم يبلغ 3 آلاف ريال شهريًا، أو 50% من الراتب شهريًا، أيهما أقل.
وأوضح أن هناك نسبة إضافية للدعم حال كون المستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو في المدن غير الرئيسية، أو المنشآت الصغيرة، لافتًا إلى أن الدعم يقتصر على الذين لم يستفيدوا سابقًا من برامج دعم التوظيف.
وفق “أخبار 24”.