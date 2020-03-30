أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” دعم 80 ألف ‏مواطن ومواطنة من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من ‏بداية يوليو 2019.‏

وأكد الصندوق أن الدعم سيستمر بأثر رجعي لمدة سنتين بنسبة ‏‏30 %، لكلتا السنتين، ولمن تتراوح رواتبهم ما بين 4 آلاف ريال ‏إلى 15 ألف ريال، مشيرًا إلى أن أقصى حد للدعم يبلغ 3 آلاف ريال شهريًا، أو ‏‏50% من الراتب شهريًا، أيهما أقل‏.

وأوضح أن هناك نسبة إضافية للدعم حال كون المستفيد من ‏الأشخاص ذوي الإعاقة، أو في المدن غير الرئيسية، أو المنشآت ‏الصغيرة، لافتًا إلى أن الدعم يقتصر على الذين لم يستفيدوا سابقًا من ‏برامج دعم التوظيف.

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وفق “أخبار 24”.