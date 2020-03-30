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أخبار محلية > وزير الصحة: قمنا بتوعية أحد الأشخاص حول “كورونا” لكنه لم يلتزم وأصيب بالفيروس
30/03/2020   6:45 م

وزير الصحة: قمنا بتوعية أحد الأشخاص حول “كورونا” لكنه لم يلتزم وأصيب بالفيروس

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دعا وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الربيعة أن الوزارة قامت بتوعية أحد الأشخاص بالاهتمام وتجنب أسباب الإصابة، لكن ذلك الشخص لم يلتزم بالتعليمات، فأصيب بالفيروس قبل أيام.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الإثنين) بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن الجميع عليهم الاهتمام والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية، مؤكدا أن الجميع معرض للإصابة في حال التهاون باتخاذ الاحتياطات.

 

وفق “أخبار 24”.

وزير الصحة: قمنا بتوعية أحد الأشخاص حول “كورونا” لكنه لم يلتزم وأصيب بالفيروس

أخبار محلية
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