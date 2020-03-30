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أخبار محلية > بعد إصابتهم بـ”كورونا”.. أسرة في العناية المركزة لمخالطتهم الوالد المصاب
30/03/2020   12:29 م

بعد إصابتهم بـ”كورونا”.. أسرة في العناية المركزة لمخالطتهم الوالد المصاب

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أمضت عائلة يومها الثاني عشر في العناية المركزة بأحد المستشفيات بمكة المكرمة، في إطار خضوعها للإجراءات المتبعة أثناء العزل الصحي، بعدما أصيب جميع أفرادها بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد- 19).

وكانت مخالطة الأب المصاب، سبب عدوى الزوجة، والابنة (معلمة)، والابن (طالب جامعي).

وقال الأب المصاب عبدالله القرني، بحسب “عكاظ”، إن حالته في تحسن، بينما لا يزال كل من الزوجة والابن والابنة حالتهم الصحية غير مستقرة.

وأضاف أنه مؤمن بقضاء الله وبتجاوز هذه الفترة، بعد اتباعه إرشادات وزارة الصحة، ونصح المواطنين بعدم الخروج من منازلهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة، قد كشف أمس عن تسجيل 96 حالة جديدة مصابة بالفيروس ما رفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 1299 شخصًا.

بعد إصابتهم بـ”كورونا”.. أسرة في العناية المركزة لمخالطتهم الوالد المصاب

أخبار محلية
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