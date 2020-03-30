بالفيديو.. استشاري يوجه نصائح للأسر لتخفيف الضغط النفسي الناتج عن البقاء في المنزل هذه الأيام

يتواجد هذه الأيام أفراد الأسر في وقت واحد داخل المنزل، بسبب احترازات فيروس “كورونا”، ما قد يتسبب في قلق وضغوط نفسية لأفراد العائلة، ويقدم الأطباء عدداً من النصائح والإرشادات لتخفيف هذا القلق والضغط النفسي.
وينصح استشاري الطب النفسي العام والطب النفسي الجنائي، الدكتور حسين بن رافع الشهري، الأسر بالعمل على تخفيف الضغوط النفسية التي قد تنشأ نتيجة البقاء في المنزل في هذه الأيام، باتباع الآتي:
– التقارب الأسري والتواصل مع بقية أفراد الأسرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المرئية أثناء التواجد خارج المنزل.
– ممارسة الأنشطة الرياضية المتاحة في المنزل.
– إيجاد بيئة ترفيهية داخل المنزل.
– النوم الصحي، كون ذلك يسهم في تحسين المزاج وتخفيف القلق.
– تناول الطعام والغذاء الصحي لتعزيز المناعة وتحسين المزاج لدى أفراد الأسرة.
– تقليل الاطلاع على الأخبار المتعلقة بفيروس “كورونا”، لأن ذلك يزيد من بواعث القلق لدى أفراد الأسرة، حيث نصح مدير منظمة الصحة العالمية بعدم الاطلاع على أخبار “كورونا” أكثر من مرتين في اليوم. وفق “أخبار 24”.
من #أسئلة_كورونا المتداولة،
كيف تتجاوز كل عائلة الضغوطات النفسية هذه الأيام ؟ pic.twitter.com/Rlq3fqpSmG
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 29, 2020