كاميرات ذكية بالمطارات لكشف الأموال المهربة داخل ملابس المسافرين

كشفت مصادر عن أن الهيئة العامة للجمارك تعتزم تركيب كاميرات ذكية في المطارات الدولية لكشف عمليات تهريب الأموال داخل ملابس المسافرين.
وأوضحت المصادر، وفقا لـ”الوطن”، أن الجمارك ستقوم أيضا بتركيب طاولات ذكية بالمطارات الدولية لتفتيش الحقائب.
وينص نظام الجمارك على إفصاح المسافر عن المبالغ المالية التي تزيد على 60 ألف ريال، ويلزم النظام كل مغادر من المملكة أو قادم إليها بتقديم إقرار في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وفي حال عدم تقديم الإقرار يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار.
كما ينص النظام على أنه إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.