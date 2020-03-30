3 مدربين يراقبون تدريبات حمدالله

يتابع 3 مدربين الاستعدادات اليومية التي يجريها مهاجم النصر وهداف الدوري عبد الرزاق حمدالله في منزله بالرياض التزاماً بالاحترازات من فيروس كورونا المستجد. والمدربون الثلاثة هم مدربه الخاص مراد راموز والذي يرافق اللاعب يومياً عبر (الأون لاين) بينما يتسلم مدرب اللياقة نسخة من التقرير عن طريق (الواتساب) وتنقل بعد ذلك جميع المعلومات لمدرب الفريق الأول روي فيتوريا الذي يتابع جميع اللاعبين عن بعد. ويؤدي حمدالله أكثر من ساعة في التدريبات اللياقية القوية مستعيناً بأجهزة التدريب المتوفرة في مقر سكنه. يذكر أن المهاجم المغربي يقف على صدارة هدافي الدوري حتى جولة التوقف برصيد 18 هدفاً وهو هداف النسخة الماضية برقم تاريخي 34 هدفاً. وفق “الجزيرة”.
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