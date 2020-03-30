مصادر تؤكد تقليص عدد اللاعبين الأجانب

أكدت مصادر خاصة لـ”دنيا الرياضة” أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس حاليا فكرة إلغاء قراره السابق الذي تضمن استمرار تواجد سبعة محترفين أجانب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمسابقات الكروية المحلية بشكل عام وذلك بسبب الأعباء المالية المكلفة لاستقدام هذا العدد خصوصا بعد تداعيات وباء فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل عام وهو مادعا أندية عالمية شهيرة إلى إعادة النظر في تعاقداتها ورواتب محترفيها وأجهزتها الفنية، ويتوقع أن يتجه اتحاد الكرة ووفقا لكل المستجدات إلى إعادة العدد إلى أربعة لاعبين فقط على أن تتحمل الأندية الجزء الأكبر من تكاليف التعاقد معهم ويأتي العدد مناسبا مع متطلبات المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري وأقل كلفة مالية من العدد السابق.
وكان وزير المالية قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم تخفيض حجم الإنفاق في مجال الرياضة.