أبوداوود يسترجع ذكريات تعاقد الأهلي مع سانتانا

روى عبد الرزاق أبو داوود رئيس أهلي جدة السابق، تفاصيل تعاقده مع المدرب البرازيلي الشهير تيلي سانتانا، مشيدا بالعمل الإداري المميز لطارق كيال بناديه.
وقال عبد الرزاق أبوداوود في تصريحات لبرنامج الدوري مع وليد: “قصة المدرب الكبير تيلي سانتانا بدأت بدعم الراحل الأمير محمد العبدالله الفيصل، وأرسلني إلى البرازيل للتعاقد معه، ورغم صعوبة تلك الفكرة، ولكن الفيصل كان على ثقة من نجاحها”.
وواصل: “سانتانا كان أغلى مدرب بالعالم، وبالفعل وقعنا العقود بالبرازيل بعد حضوري كأس العالم باسبانيا وخروج البرازيل المرير، وكانت تكلفة العقد عالية للغاية في ذالك الوقت”.
وأضاف: “كانت هناك مضايقات من الأندية البرازيلية، ولكن ساعدني رئيس ناد برازيلي من أصل لبناني يتكلم العربية، والصحف البرازيلية كانت تطاردنا لتعاقدنا مع سانتانا”.
وأشار: “طارق كيال صديق وكان إداريا محنكا، ولم يتردد عندما طلبت منه القدوم للنادي، وكانت لدينا مجموعة كبيرة من الشباب في الإدارة”. وفق “أخبار 24”.
وأردف: “سانتانا صعد 17 لاعبا من الفئات السنية للفريق الأول، وأدخل الكرة الهجومية الممتعة والجميلة، واستبدل كثير من اللاعبين، ولم أسمع طيلة 3 سنوات بأي مشكلة بينه وبين اللاعبين أو إداري او أي شخص”.
وواصل: “سانتانا خرج من النادي الأهلي بعد استقالتي، ولم يحصل توافق وكان عنده ضغوطات عائلية، وفضل العودة لبلاده مرة أخرى وهذا حقه”.
وأردف: “كنا في الإمارات لخوض المباراة النهائية لبطولة الخليج، وكنت أتابع حالة الفريق ليلة المباراة، ولم أجد المدرب سانتانا، وسمعنا أنه سافر وبحثنا عنه، ووجدناه في قبو أحد الفنادق مع رئيس أحد الأندية العربية الخليجية يحاول التفاوض معه”.
وتابع “طارق كيال بلباقته وبطريقة محترمة أخذه منهم وتحدث معه ومرت بسلام، ولم أحدثه في هذا الموضوع إطلاقا، ولم ألاحظ أي تغيير عليه وقدم مستوى مميزا مع الفريق وحصد البطولة الخليجية من العربي الكويتي، ولله الحمد”.