الهلال يبقي جوميز حتى 2021

فعّلت إدارة نادي الهلال، بند تمديد عقد الفرنسي بافيتمبي جوميز، مهاجم فريقها الأول لكرة القدم، إلى عام ثالث، حسب الشرط المتفق عليه بين اللاعب والإدارة.
وينتهي عقد جوميز مع النادي العاصمي في نهاية الموسم الجاري، إلا أن الإدارة فعّلت بند التمديد نظير المستويات المميزة التي يقدمها الفرنسي منذ توقيعه للهلال.
وأبلغ “الرياضية” مصدر رسمي في إدارة نادي الهلال، بتمديد عقد الفرنسي إلى عام ثالث، وتمت مخاطبة اللاعب ووكيل أعماله بشكل رسمي.
وأضاف المصدر نفسه، أن عقد جوميز الجديد سينتهي في يوليو 2021، مع احتمالية زيادة المدة في حال مُددت العقود الجارية للاعبيين بحسب نظام “فيفا” والاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأشار المصدر إلى أن عقد جوميز مع الهلال ينص على تفعيل بند التمديد إلى عام ثالث في حال رغبت الإدارة في ذلك، وهو ما حدث بالاتفاق مع الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق.
ووفقًا لمصادر خاصة بـ “الرياضية”، كان وكيل اللاعب قد خاطب إدارة النادي العاصمي شفهيًا لتوقيع عقد جديد يمتد عامين بدلًا من تمديد العقد الحالي لعام واحد، إلا أن الإدارة أرجأت ذلك إلى وقت آخر.
ويبدي النجم الفرنسي ارتياحًا كبيرًا بوجوده مع الهلال، ويرغب في البقاء مع الفريق إلى أطول فترة ممكنة.
وكان جوميز ساهم بشكل كبير في حصول الهلال على لقب دوري أبطال آسيا في 2019م، بعد حصوله على لقب هداف البطولة، وتسجيله هدفًا في النهائي القاري أمام أوراوا الياباني، واحتلاله المركز الأول كأكثر اللاعبين تسجيلًا للفريق.